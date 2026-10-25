英国车手阿莉莎·帕尔莫夫斯基在美国奥斯汀提前成为2026年F1 Academy冠军。她在赛季还剩三场比赛时，凭借在总积分榜上对对手不可逾越的领先优势锁定冠军，据天空体育报道。

领先70分

在美洲赛道，帕尔莫夫斯基赢得了周五的首场比赛，并在倒序发车的比赛中获得第二名。阿尔巴·拉森赢得了这场比赛。奥斯汀两场比赛结束后，帕尔莫夫斯基领先最接近的追赶者埃玛·费尔伯迈尔70分，而剩余三场比赛最多只能获得67分。

本赛季，帕尔莫夫斯基在已经举行的11场比赛中赢得5场，并有6次从杆位起步。继阿比·普林在2024年夺冠后，她成为第二位赢得F1 Academy冠军的英国女车手。

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在该系列赛的第二个完整赛季

20岁的帕尔莫夫斯基是最年轻的F1 Academy冠军。她在该系列赛的第二个完整赛季赢得冠军：在2025年的首个赛季中，这位车手赢得赛季首站比赛，并另外四次登上领奖台。

自去年年初以来，帕尔莫夫斯基一直得到红牛的支持，此前她在2024年GB4锦标赛中获得第二名。获胜后，她感谢了Campos Racing、Red Bull Racing、家人以及工程师迭戈在整个赛季中的工作。这位车手还表示，她希望在开放式车轮赛车系列赛的晋级阶梯上尽可能攀升得更高。

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