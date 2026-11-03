在澳大利亚，男子国家队Socceroos和女子国家队Matildas的球员已对国家足球机构Football Australia提起诉讼。据ABC News报道，职业足球运动员协会Professional Footballers Australia（PFA）在新南威尔士州最高法院代表他们。

据AAP报道，PFA代表球员向Football Australia索要一笔七位数金额。争议涉及该足球机构与国家队球员之间的收入分成协议。

商业收入争议

预计该协会将主张，收入分成协议的条款没有得到妥善履行。这场争议的关键问题可能涉及Football Australia的商业合同，以及球员是否获得该组织收入的公平份额。

现行集体协议于2023年签署。协议规定，Socceroos和Matildas球员可获得与国家队相关收入的一部分，包括门票销售、转播和赞助收入。青少年足球项目的注册费和赞助资金不纳入该体系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国家队带来Football Australia多达一半的收入，而球员在相关商业协议中的份额为18%至20%。该协议还包含旨在鼓励球员和足球机构共同争取更有利合同的机制。

新协议谈判尚未开始

现行集体协议将于明年9月失效。今年早些时候，PFA和A-Leagues未能就薪酬达成一致，此后关于新条款的谈判尚未开始。

PFA拒绝置评，Football Australia也未回应记者的问询。

关注我们在