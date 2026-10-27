在波兰，男子国家排球队主教练尼古拉·格尔比奇表示，网球选手马娅·赫瓦林斯卡在他看来可能成为该国年度最佳运动员。他如此评价她在中国武汉举行的WTA 1000赛事中的胜利。

格尔比奇的评价

据Interia Sport报道，格尔比奇称，代表波兰参加国际赛事的运动员的表现令人自豪。他表示，重要的不是运动项目，而是代表国家在世界舞台上竞争的运动员水平。

这位教练指出，他为赫瓦林斯卡的成功感到高兴。他还认为，她的胜利有助于改善波兰的国际形象，并推测这位网球选手将成为该国年度最佳运动员。

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与排球运动员的比较

波兰男子国家排球队本赛季在两项赛事中获得金牌，并以欧洲冠军头衔结束了赛季。与此同时，格尔比奇指出，团队项目运动员比网球选手或田径运动员更难在个人体育评选中获胜。

他认为，在一支球队中，认可会分配给许多球员，而在个人项目中，关注点集中在一名运动员身上。格尔比奇还提到，赫瓦林斯卡曾是法国一项赛事的决赛选手，并认为这是她相较于排球运动员的优势，其中包括维尔弗雷多·莱昂、托马什·福纳尔和巴尔托梅伊·莱曼斯基。

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