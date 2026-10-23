在法国，国家橄榄球联盟专员罗杰·古德尔表示，NFL正考虑进一步扩大其国际项目，并不排除每赛季在美国境外举办多达16场比赛的可能性。报道称，未来联盟还可能考虑设立一支国际特许球队或一个独立赛区，天空体育报道。

古德尔表示，如果NFL能够将国际比赛数量增至16场，就能覆盖全球大致相同数量的市场。他指出，届时联盟应考虑建立一支国际特许球队或一个国际赛区的可能性。

NFL在法国首秀

这一声明是在NFL首次在法国举行比赛前夕作出的。周日，新奥尔良圣徒队将在巴黎的法兰西体育场对阵匹兹堡钢人队。

法国与墨尔本和里约热内卢一道，成为NFL在2026赛季新增的三个国际目的地之一。本赛季，联盟将举办创纪录的九场国际比赛。

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巴黎的比赛将在伦敦托特纳姆和温布利体育场连续举行三场比赛后进行。11月，NFL赛程中安排了在马德里和慕尼黑举行的比赛，而联盟预计将在下个月重返墨西哥城。

澳大利亚和伦敦的例子

古德尔将NFL的国际雄心与一级方程式赛车相比较，后者举办约23场比赛，并因频繁出行面临挑战。他强调，联盟将国际比赛视为长期项目，而非一次性活动。

本赛季早些时候，NFL首次在澳大利亚举办比赛：旧金山49人队在MCG体育场、10万名观众面前击败了洛杉矶公羊队。古德尔还称伦敦是联盟国际发展的基础，并指出球队出行不应破坏其赛季。

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