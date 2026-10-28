在波兰格利维采，扎布热矿工在波兰杯1/16决赛中击败皮亚斯特，晋级赛事下一轮。常规时间和两个加时半场均以0:0结束，赛后点球大战中，来自扎布热的球员更为准确。

据Interia Sport报道，在上西里西亚德比中，皮亚斯特完成25次射门，矿工则有16次。主队10次射正，客队8次射正。第21分钟，因烟火棒产生的烟雾笼罩球场，比赛一度暂停。

常规时间的机会

上半场，矿工的卡茨佩尔·乌尔班斯基停球后射门，但皮亚斯特门将多梅纳·格里尔扑出了这次射门，随后皮球击中横梁。中场休息前，格里尔还挡住了埃里克·普雷科普。

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下半场最好的机会属于萨穆埃尔·恩塔马克：接到莱安德罗·桑卡的传球后，他在五码处射门，却将球踢出边线。第81分钟，皮亚斯特的昆廷·布阿加尔击中门柱，矿工门将托马什·洛斯卡也化解了乌戈·巴列霍的补射。加时赛中，矿工的翁德热伊·兹姆日利同样击中门柱。

决定性的点球大战

在点球大战中，格里尔扑出了乌尔班斯基的射门，洛斯卡则挡住了雅库布·拉博伊科的尝试。随后，拉法乌·亚尼茨基和恩塔马克破门。埃里克·扬扎为矿工罚进点球，而洛斯卡扑出了巴列霍的射门。在第四次尝试中，皮亚斯特的胡安德·里瓦斯将球踢高，随后矿工获得了1/8决赛资格，并将继续卫冕。

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