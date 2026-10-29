Hyrox与世界铁人三项联盟建立了合作伙伴关系，根据该合作，混合赛事被认可为这一全球铁人三项管理机构的一项运动项目。该协议让Hyrox更接近其既定目标——为该项目争取奥运会和残奥会地位，BBC Sport报道。

三种赛事形式

混合赛事将以三种形式举行——ultimate、fast和ultra。所有形式都将由世界铁人三项联盟认可并监管。

Hyrox将继续负责ultimate形式下精英运动员的世界锦标赛、洲际锦标赛和全国锦标赛。这一形式与目前的Hyrox比赛形式相对应，而fast和ultra则分别提供高强度和扩展版本的该项目。

Hyrox于2017年创立，是一项主要在室内进行的运动项目。参赛者要完成八个阶段，每个阶段包括一公里跑步和一项体能练习。项目包括滑雪测功仪、推雪橇和拉雪橇、立定跳远式波比跳、划船、壶铃负重行走、沙袋弓步以及药球投墙。

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来自铁人三项运动员的批评

世界铁人三项联盟主席安东尼奥·阿里马尼称，混合赛事是这项运动的自然演变。他表示，该合作应为各国协会提供吸引参与者和新受众的新机会。

与此同时，一些铁人三项运动员对这一决定作出了批评性回应。英国奥运冠军亚历克斯·伊在其关注者中发布了一项投票：在最初几小时内，82%的参与者反对这一举措。英国铁人三项运动员马克斯·斯特普利批评了联合公告，而波兰奥运铁人三项运动员罗克萨娜·斯武佩克表示，这两项运动毫无共同之处，并质疑该合作对铁人三项的益处。

只有由获得认可、遵守《奥林匹克宪章》《世界反兴奋剂条例》以及《奥林匹克运动关于防止操纵比赛的条例》的国际联合会管理的运动项目，才能被纳入奥运会和残奥会比赛项目。

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