10月21日，波兰凯尔采工业队在卢塞恩以32:30击败瑞士HC克里恩斯-卢塞恩队，比赛为手球冠军联赛第五轮赛事。这场胜利确保凯尔采队晋级赛事第二阶段，Interia Sport报道。

半场前取得领先

比赛开始前，两队积分相同。客队若以超过一球的差距失利，将失去继续参加赛事第二阶段的机会。在主场比赛中，工业队此前曾以最小差距30:29战胜瑞士队。

主队开局表现更好，他们使用7名场上球员和两名线位球员出战。不过，大约15分钟后，工业队改善了防守并取得领先。上半场，朱利安·博斯5次投篮全部命中，特奥·莫纳尔则在中场休息前攻入6球。波兰俱乐部以19:17领先结束上半场。

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紧张的比赛收官

下半场开始时，克里恩斯-卢塞恩队迅速扳平比分。第40分钟，主队球员热罗姆·米勒因对米哈乌·奥莱伊尼恰克犯规，直接领到红牌。随后，工业队门将德扬·米洛萨夫列维奇扑出了约纳斯·谢尔克尔的七米球，球队以26:24领先。

瑞士俱乐部再次将比分追平，分别为28:28和29:29。比赛末段，彼得·雅罗谢维奇的进球以及阿莱克斯·弗拉赫在最后一分钟的精准投篮成为决定性因素。特奥·莫纳尔以8球成为工业队头号得分手。博斯、阿尔乔姆·卡拉廖克和阿莱克斯·弗拉赫各进5球。

凯尔采工业队将以零分进入第二阶段：该队对阵德国马格德堡队的两场失利将被计入其中。波兰队下一场比赛将对阵挪威科尔斯塔德队。

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