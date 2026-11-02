国际排球联合会FIVB正在就2029年至2032年的赛历进行磋商。根据该方案，夏季将留给国家联赛，而最高级别的国家队赛事可能被移至12月和1月的冬季窗口期，Interia Sport报道。

意大利俱乐部反对改革

意大利俱乐部Sir Susa Scai Perugia的老板兼主席吉诺·西尔奇呼吁阻止FIVB的倡议。他认为，为国家队比赛设置冬季休赛期将减少俱乐部赛事的观众人数和赞助收入，也会逐步削弱俱乐部的作用。

西尔奇发起了带有“NoClubsNoVolley”标签的活动，其含义是“没有俱乐部，就没有排球”。他与包括卡米尔·谢梅纽克在内的三名球队球员以及教练安杰洛·洛伦泽蒂一道，呼吁叫停新赛历。据Interia Sport报道，可能有25家俱乐部会支持佩鲁贾反对该方案。

洛伦泽蒂警告说，新方案可能增加受伤风险。谢梅纽克还指出，排球运动员承受着巨大的身体和心理负担，而参加所有赛事的球队可能缺乏进行充分训练的时间。

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波兰协会支持该方案

波兰排球协会主席塞巴斯蒂安·希维德尔斯基支持所提出的赛历。他指出，目前俱乐部因国家队比赛会失去球员五到六个月，而国家队赛季在9月结束后，成年国家队直到5月底都没有活动。

希维德尔斯基表示，新方案为俱乐部赛历安排35周，而目前为29至30周。根据当前方案，俱乐部赛季将在5月下半月结束，下一个赛季可以在8月底开始。与此同时，他承认该文件存在不足，尤其是在赛季末举办俱乐部世界锦标赛方面。

Polsat Sport专家雅库布·贝德纳鲁克认为，这项改革可通过单独设置谈判窗口来规范转会。他表示，波兰、土耳其和日本支持这些变化。如果该方案获得批准，将在洛杉矶奥运会后的赛季开始实施。

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