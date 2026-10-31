英国残疾人自行车运动员卡迪娜·考克斯在荷兰举行的场地残疾人自行车世锦赛C4级1公里比赛中创造世界纪录，并赢得金牌。这位35岁的运动员以1分9.545秒完成比赛，获得个人第七个世界冠军头衔。

考克斯的第七个冠军头衔

比赛结束后，考克斯等待澳大利亚选手塔拉·内兰的表现，后者本可能超越她的成绩，但并未做到。获胜后，团队用一面英国国旗裹住了这位英国运动员。这是她自2024年以来的首个世界冠军头衔。

考克斯还是五届残奥会冠军。BBC体育报道了她的胜利以及英国队的其他成绩。

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英国的其他奖牌

在男子B级双人自行车1公里比赛中，詹姆斯·鲍尔与新搭档亚伦·波普一起成功卫冕。两人以59.563秒完赛：这也是鲍尔的第八个世界冠军头衔，以及波普的第一个。

索菲·安温和珍妮·霍尔在女子追逐赛中获得银牌，负于新西兰选手埃玛·福伊和杰西·霍奇斯。在资格赛中，英国选手以4分30.262秒创造世界纪录，但该纪录随后被新西兰运动员以4分29.672秒的成绩打破。阿奇·阿特金森在男子C4级比赛中以及芬·格雷厄姆在C3级1公里比赛中也获得了铜牌。

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