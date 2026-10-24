据《卫报》报道，英国大臣约翰·希利将宣布拨款700万英镑，用于全面研究在2040年代由英格兰北部申办奥运会和残奥会的可能性。

这笔资金将用于评估潜在申办的可行性。如果申办成功，赛事可能于2040年代在英格兰北部举行。这将是英国自2012年伦敦奥运会以来首次举办奥运会和残奥会。

将研究什么

该研究应确定如何在实践中组织赛事。具体将评估所需的体育场馆类型、交通连接、项目可能的成本以及成功申办的前景。

政府、UK Sport、英格兰北部的市长、英国奥林匹克协会和ParalympicsGB计划参与这项工作。奥林匹克和残奥协会最终将负责提交申办申请。

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对该倡议的支持

今年5月，政府已指示UK Sport准备一份评估报告，该报告可用于在2040年代申办举办国际体育赛事。6月，来自英格兰北部不同地区的市长在谢菲尔德会面，讨论这一可能性。

40多名奥运选手、残奥选手和顶尖运动员通过联合声明支持该倡议。其中包括劳拉·肯尼、杰森·肯尼、萨拉·斯托里、贝丝·特威德尔和汤姆·皮德科克。

安迪·伯纳姆表示，奥运申办可能为该国的城市和城镇开辟新的机会。希利也指出，2012年伦敦奥运会的经验表明英国有能力举办世界级体育赛事。

英国奥林匹克协会、ParalympicsGB和UK Sport在联合声明中欢迎这项资金消息。与此同时，伦敦市长萨迪克·汗此前批评了没有英国首都参与的申办构想，称将其排除在外是错失的机会。

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