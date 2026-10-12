在马德里，曼联主教练迈克尔·卡里克表示，球队在周二于大都会球场举行的欧冠联赛对阵马德里竞技的比赛前仍保持信心。这家英格兰俱乐部在英超仅拿到6分，正经历自1986–87赛季以来最糟糕的联赛开局，《卫报》报道。

卡里克谈压力和球队处境

卡里克承认球队处于艰难境地，但承诺球员们会战斗。按他的说法，他不会感受到外部压力，因为他专注于球队内部的期待。这位教练强调，团队中没有负面情绪，球员们相信自己有能力赢下很多比赛。

这位主帅指出，在上个赛季取得成功后，他预计会经历一段更艰难的时期。他敦促球队接受现实、克服困难，不要忽视建设过程。卡里克还表示，正是在艰难时刻，人们才能看清俱乐部中谁准备好为长期目标而努力。

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赛前缺阵与费尔南德斯的状况

曼联抵达马德里时没有科比·梅努和卢克·肖。两名球员都在与托特纳姆热刺的平局比赛中受伤。卡里克还支持了队长布鲁诺·费尔南德斯，并相信他会找回上赛季的状态。

据这位教练称，这名葡萄牙球员带着某种健康问题比赛，但问题并不严重，这名球员本人也已接近康复。卡里克补充说，费尔南德斯身体状况良好，并在赛前训练中表现出色。尽管在国内赛事开局不佳，并在老特拉福德输给布莱顿后从英格兰联赛杯出局，曼联在上个月的首场欧冠联赛比赛中令人信服地击败了萨巴赫。

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