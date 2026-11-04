肯尼亚女子七人制橄榄球队在塞内加尔达喀尔举行的青奥会决赛中以17:12击败澳大利亚，夺得金牌。这是肯尼亚队在任何一届奥运会上获得的首枚金牌，Nation Kenya报道。

加时赛中的制胜达阵

常规时间以12:12战平。加时赛中，米切尔·切姆泰为肯尼亚队完成制胜达阵。上半场，澳大利亚球员达西·麦凯达阵后，扎因·希博将比分扳平为5:5。

中场休息后，格蕾丝·布坎南帮助澳大利亚取得领先，比莉·贝克斯完成达阵加分。随后，贝克斯因犯规被暂时罚下，肯尼亚队则凭借约瑟芬·凯鲁博的达阵作出回应。戴安娜·万吉鲁完成加分并扳平比分，将比赛带入加时赛。

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晋级决赛之路

小组赛阶段，肯尼亚队在A组排名第二。该队以12:5击败中国、以19:0战胜塞内加尔，但以5:17负于澳大利亚。半决赛中，肯尼亚队以15:5战胜马达加斯加，而澳大利亚以19:10击败捷克。

在对阵马达加斯加的比赛中，伊芙琳·阿凡德和米凯尔·姆博加完成达阵，其中姆博加两次越过对手的得分线。在此之前，肯尼亚女子七人制橄榄球队的最佳成绩是在2018年赢得女子非洲七人制橄榄球杯。

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