在土耳其伊斯坦布尔，肯尼亚选手菲利蒙·基普托·基普丘姆巴赢得第48届伊斯坦布尔马拉松男子组比赛，并创造了新的赛道纪录。他以2小时8分44秒完成42.195公里赛程。

新的赛道纪录

据阿纳多卢通讯社报道，基普丘姆巴将此前的纪录提高了1分钟。此前的纪录由另一名肯尼亚选手丹尼尔·基贝特于2019年创造，成绩为2小时9分44秒。

埃塞俄比亚选手苏法罗·沃利伊·凯贝托在男子组比赛中获得第二名，肯尼亚选手文森特·基普耶贡·罗诺获得第三名。该马拉松由伊斯坦布尔市政府下属公司Spor Istanbul组织。赛道从城市亚洲一侧、靠近7月15日烈士大桥处起跑，终点设在苏丹艾哈迈德广场。

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埃塞俄比亚选手包揽领奖台

埃塞俄比亚选手卡萨内什·阿耶纽·巴泽以2小时24分40秒的成绩赢得女子组比赛。她的同胞阿兹梅拉·阿布雷哈·格代获得第二名，比冠军慢7秒。另一名埃塞俄比亚选手迪里贝·吉尔科·阿莱穆以2小时25分的成绩获得第三名。

在精英男子组中，土耳其运动员中成绩最好的是侯赛因·詹，他以2小时17分53秒获得第11名。梅尔特·吉尔马莱盖塞获得第12名，哈利勒·亚辛获得第14名，艾哈迈特·阿尔卡诺格卢获得第15名，亚武兹·阿格拉尔获得第16名。

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