澳大利亚橄榄球队公布了首场布莱迪斯洛杯对阵新西兰的比赛阵容。该场比赛将于周六在奥克兰的伊甸公园球场举行。澳大利亚队主教练莱斯·基斯将27岁的艾萨克·亨利列入首发阵容，同时让约瑟夫-奥库索·苏阿利伊继续担任左翼。

据《卫报》报道，亨利将司职外侧中锋。这将是这名昆士兰红队球员代表澳大利亚出战的第五场测试赛；他两个月前在大阪对阵日本的比赛中完成澳大利亚队首秀。

战胜南非后唯一的调整

与两周前在珀斯以42比38击败南非的阵容相比，亨利的回归是澳大利亚首发十五人中唯一的变化。内侧中锋亨特·派萨米因在对阵卫冕世界冠军的比赛中实施高位擒抱，被禁赛四周，将不会出场。

伦·伊基陶在珀斯担任外侧中锋时取得两次达阵。他在脚踝受伤后通过了身体状态测试，将身披12号出场。苏阿利伊在其25场测试赛中的大部分比赛里担任中锋，仍将留在左翼。他在此前对阵南非的比赛中表现出色，尤其是在处理高球方面。

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替补席的变化

澳大利亚的首发前锋阵容没有变化，但替补席进行了调整。前锋汤姆·胡珀和塔尼埃拉·图普回到了各自在欧洲的俱乐部，因为两场制的布莱迪斯洛杯系列赛在World Rugby国际比赛窗口之外进行。钩球员乔什·纳瑟、支柱马西莫·德·卢蒂斯、第三排球员尼克·钱皮恩·德·克雷斯皮尼以及飞卫德克兰·梅雷迪思进入替补名单。

基斯还将替补席中前锋与后卫的比例从六比二改为五比三。在乔·施密特之后担任澳大利亚队教练的前五场测试赛中，基斯未尝败绩：球队取得四场胜利和一场平局。

新西兰队在主场比赛前因伤失去了包括飞卫里奇·莫翁加和边锋费希·菲内安加诺福在内的球员。莫翁加在训练中拉伤小腿肌肉，将缺席奥克兰的比赛以及该系列赛随后在悉尼进行的比赛。新西兰队教练戴夫·雷尼将达米安·麦肯齐从全卫位置调至飞卫，并让博登·巴雷特担任全卫。斯科特·巴雷特在因脚部和背部问题休养一段时间后，立即回到首发阵容。

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