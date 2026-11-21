在篮球超级联赛常规赛第七轮的比赛中，“基辅-篮球”队主场战胜了“扎波罗热”队。 瓦列里·普列哈诺夫执教的球队最终以86:71的比分结束比赛，成功复仇了首回合遭对手大比分击败的失利。

主队

强势开局与客队奋力反扑

在首都“威尼托”体育中心举行的这场比赛，主队开局便打出7:1的攻势。扎波罗热队虽逐步缩小分差，但首节仍以19:23落后。

第二节成为比赛的转折点，“基辅-篮球”队以32:14的比分赢下该节。普列汉诺夫麾下的球队将领先优势扩大到22分，半场结束时比分为55:33。

中场休息后，“扎波罗热”试图重燃悬念，以8:0的攻势开局第三节。客队以21:12赢下这一节，将分差缩小至13分。

然而在最后十分钟，基辅队没有让对手进一步缩小分差。主队以19:17拿下最后一节，最终锁定胜局。

“基辅-篮球” – “扎波罗热” – 86:71（23:19, 32:14, 12:21, 19:17）

谁是最佳球员

获胜一方的比赛英雄是贾维昂·梅。他在场上出战38分钟，砍下20分，抢下9个篮板并完成7次抢断。

此外，卡巴丘拉贡献了16分，霍洛德拿下13分，表现同样出色。

在“扎波罗热”队中，朱利安·鲍威尔表现最为出色，他贡献了23分和12个篮板的两双数据。伊莱莱吉还砍下了19分。

获胜的关键因素之一在于更好地把握了对手失误后的得分机会。基辅队利用扎波罗热队的失误得到29分，而客队仅得13分。

接下来

11月22日（周日），“基辅-篮球”队将迎战“第聂伯”队。比赛定于16:00开赛。

同一天，“扎波罗热”队将迎战“哈尔科夫雄鹰”队。比赛将于13:00开始。

据乌克兰篮球联合会（FBU）消息。

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