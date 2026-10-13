在英国，独立足球监管机构主席大卫·科根表示，如果他因该机构对曼城案的回应而遭受政治压力，他将辞职。独立委员会认定该俱乐部在九年间违反英超财务规则，但这一决定正受到上诉。

据《卫报》报道，科根强调，无论在此案还是其他案件中，他本人和监管机构都没有遭受政治压力。他表示，监管机构的独立性及其个人独立性是绝对的，对该机构工作的干预将成为他辞职的理由。

对俱乐部所有者的权限

科根解释说，立法允许监管机构审查俱乐部所有者、董事和管理人员，并评估所有者是否符合继续管理球队的要求。为此，监管机构必须收集详细信息、进行审查并考虑法律意见。

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如果所有者未能通过诚信、诚实和财务稳健性标准的审查，监管机构可以迫使俱乐部出售。如果独立委员会在曼城案中的决定在上诉后仍维持有效，这可能会涉及拥有该俱乐部的阿布扎比联合集团。

英格兰足球的财务状况

科根是在介绍关于英格兰足球体系财务挑战的《比赛现状》报告时作出这一表态的。报告指出，在监管机构监督范围内的116家俱乐部中，94%在2025—26赛季录得财务亏损。同时，收入最高的顶级联赛俱乐部的收入是收入最低的全国联赛俱乐部的605倍。

科根还呼吁英超联赛和英格兰足球联赛就资金重新分配达成协议。他表示，向从英超降级的俱乐部支付的降落伞款项正日益扭曲这一体系。英超联赛表示，其最近提出的向EFL进行财务重新分配的方案，据现有信息为每赛季3.2亿英镑。

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