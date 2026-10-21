世界橄榄球联合会任命前职业网球选手、美国网球协会高管梅根·罗斯担任2031年男子橄榄球世界杯总经理。该赛事将首次在美国举行。《卫报》报道。

罗斯称这一任命是一项莫大的荣誉，并表示橄榄球世界杯是世界体育的标志性赛事之一。她表示，2031年赛事将有机会让数百万更多美国人参与橄榄球，并对这项运动在该国的发展产生持久影响。

网球领域的经验

在运动员生涯中，罗斯代表迈阿密大学期间五次获得全美最佳运动员称号，并成为全国室内赛冠军。她曾参加WTA巡回赛，之后执教普林斯顿大学女子网球队，该队赢得了常春藤联盟冠军。

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此后，罗斯曾在WTA和美国网球协会工作。在USTA，她担任大型赛事总经理，并领导美国奥运网球队。

美国和澳大利亚的赛事

世界橄榄球联合会首席执行官艾伦·吉尔平表示，罗斯在举办体育赛事方面的经验、她的远见以及对美国体育市场的了解，使她成为该项目的合适人选。

澳大利亚将举办接下来的两届橄榄球世界杯：2027年男子世界杯和2029年女子世界杯。美国将举办2031年男子赛事和2033年女子橄榄球世界杯。超过6.8万名观众在巴尔的摩观看了南非对新西兰的比赛，创下了橄榄球联盟比赛在美国境内的观赛人数纪录。

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