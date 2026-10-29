曾效力于中央陆军、莫斯科火车头队和俄罗斯国家队的安德烈·索洛马廷表示，他再次加入了针对乌克兰的战争。他向俄罗斯宣传媒体透露了这一消息。

索洛马廷声称，自2023年8月起，他曾作为“埃斯帕尼奥拉”分队的恐怖分子参与战争。此后，他据称经营着自己的慈善基金会。

“我最近又签了一份新合同。 一些前战友加入了隶属于第55海军陆战师的‘巴尔斯-22·老虎’部队。于是，我决定也加入该部队的战斗单位。 我主要将在机动火力小组中服役。我们分队下设一个反制连和一个直接在前线负责应对无人机任务的连。在重要的战略地段设有临时观察哨。

总体而言，70%-80%的官兵来自滨海边疆区。 我们曾在顿涅茨克、布良斯克、库尔斯克、别尔哥罗德等战区执行任务，目前则在扎波罗热地区作战。我必须达到这样的作战水平。我们正在书写新的历史，责任重大，”51岁的索洛马廷表示。

索洛马廷曾代表俄罗斯国家队出战13场比赛，打入1球。他参加了2002年世界杯。

值得一提的是，乌克兰武装部队已击毙了“糟糕，糟糕，无所谓”网络梗的明星。

此前，前线还消灭了一位俄罗斯电视剧明星。

此外，乌克兰武装部队还击毙了一名俄罗斯冰攀世界冠军。

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