巴基斯坦前T20队长萨尔曼·阿里·阿加重返球队，参加主场对阵斯里兰卡的两场测试赛系列赛。据Channel NewsAsia报道，这支14人阵容还包括左臂旋转球手阿里·乌斯曼。

英格兰系列赛后回归

8月，在巴基斯坦输给英格兰两场测试赛后，阿加和乌斯曼是系列赛进行期间被移出阵容的七名球员之一。阿加还被免去球队T20队长职务，且未入选10月对阵斯里兰卡的T20系列赛阵容。

不过，32岁的阿加在对阵斯里兰卡的单日国际赛中表现出色，上周日取得了百分。首场对阵斯里兰卡的测试赛计划于11月9日在拉瓦尔品第开始。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阵容中的新面孔

巴巴尔·阿扎姆将继续担任巴基斯坦队长。球队将努力从测试赛系列赛中以0比3负于英格兰的失利中恢复过来。

巴基斯坦调整了击球手阵容，首次征召萨米尔·明哈斯、穆罕默德·塔哈和穆罕默德·苏莱曼。上个月在对阵英格兰的第三场测试赛中取得95分的尚·马苏德未能入选阵容。

阵容还包括阿卜杜拉·法扎尔、阿拉法特·明哈斯、阿赞·阿瓦伊斯、穆罕默德·阿巴斯、穆罕默德·加齐·戈里、拉扎拉、萨阿德·拜格和绍德·沙基尔。

关注我们在