前足球运动员兼教练罗伯特·波多林斯基在与尤文图斯前锋阿尔卡迪乌什·米利克交谈后，称他的最新肌肉伤势轻微。正如Interia Sport报道，波多林斯基一直与这名球员保持联系，并与他谈论了健康状况。

对球员状况的评估

波多林斯基告诉WP SportoweFakty，米利克的伤势较轻。据他所说，这是机械性损伤——普通的肌肉拉伤，不应引起担忧。

他还指出，自己与这名球员保持经常联系。据Interia Sport消息，波多林斯基和米利克曾一起备战赛季。

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此前，tuttojuve.com网站报道称，这名前锋再次遭遇肌肉拉伤，因此不得不再次中断康复。Interia Sport的文章指出，这一消息引发了对该球员可能长期缺阵的担忧。

尤文图斯的情况

据该媒体报道，尤文图斯主教练卢西亚诺·斯帕莱蒂没有将32岁的米利克列入球队参加联赛和欧洲杯赛的名单。新的伤势暂时使这名前锋重返赛场变得复杂。

这名球员的兄弟卢卡什·米利克在扎布热戈尔尼克担任管理人员，他表示，阿尔卡迪乌什·米利克在此前遭遇健康问题后，为重返足球付出了巨大努力。

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