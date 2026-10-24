伊加·斯维亚特克的前教练维姆·菲塞特表示，位居WTA排名前列的网球选手应更谨慎地分配负荷，并有时放弃参加比赛。据Interia Sport报道，这位比利时专家在10月中旬接受Sport.pl采访时表达了这一观点。

给WTA网球选手的建议

菲塞特认为，选手们可以在赛程管理方面借鉴扬尼克·辛纳和卡洛斯·阿尔卡拉斯的做法。他认为，定期放弃一些比赛有助于避免过度疲劳，并以更好的身体状态参加赛事。

菲塞特指出，运动员可以考虑可能损失的排名积分和奖金，但关键是带着充足的体力储备参加比赛。

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强制参赛赛事之外的赛程

这位教练承认，他的立场不同于普遍观点。他表示，顶尖网球选手可自由制定自己的赛程。他补充说，尽管选手们力争参加大满贯赛事和WTA 1000级别比赛，但在强制参赛赛事之外，她们可以选择在哪里参赛。

斯维亚特克在3月底宣布，在合作数月后结束与菲塞特的合作。她的新教练是弗朗西斯科·罗伊格。在菲塞特的指导下，这位波兰网球选手尤其赢得了温布尔登网球锦标赛。

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