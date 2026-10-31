在澳大利亚，Defiantly是墨尔本杯夺冠的主要国际热门马匹之一，但在接受兽医检查后被取消参赛资格。ABC News报道称，这一决定是在周六对该马进行复检后作出的。

复检未改变决定

Defiantly由约瑟夫·奥布莱恩训练。这匹马抵达澳大利亚后，在韦勒比接受隔离。它在周四未能通过初步兽医检查，并于周六上午再次接受检查。

维多利亚赛马会表示，兽医认为Defiantly仍不适合参加墨尔本杯。赛事执事根据兽医建议将该马从比赛中撤下。

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参赛阵容变动

Defiantly的缺席可能会为约瑟夫·奥布莱恩的另一匹马Kizlyar腾出一个出赛名额。此前，Defiantly长期被视为赛事热门之一：它曾在法国多维尔举行的3000米二级赛Prix Kergorlay中获胜。

另外两匹国际参赛马Enfjaar和Wine Dark Sea也未通过初步检查，但于周六顺利完成最终检查，并获准参加周二的比赛。日本马Stinger Glass此前因计算机断层扫描和正电子发射断层扫描发现受伤风险升高而被撤下。由西亚伦·马赫训练的Saint George也因同样原因被排除在参赛阵容之外。

墨尔本杯最终参赛名单将于周六晚些时候确认，抽签将在一小时后进行。

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