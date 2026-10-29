在波兰，凯尔采科罗纳成为第13支从波兰足球杯出局的波兰超级联赛球队。在1/16决赛中，该队在华沙以1比2负于波兰甲级联赛球队波洛尼亚。拉多姆拉多米亚克也在加时赛后以1比2不敌来自希维德尼克的波兰乙级联赛球队阿维亚，RMF24报道。

波兰超级联赛俱乐部出局

在赛事上一轮中，华沙莱吉亚、维德泽夫洛兹、什切青波贡、卢宾扎格文比、以及克拉科夫的维斯瓦、维耶奇斯塔和克拉科维亚均止步。莱吉亚是波兰杯历史上夺冠次数最多的球队，曾21次赢得该项奖杯。

在1/16决赛中，卡托维兹GKS、卢布林汽车和格利维采皮亚斯特也被淘汰。最大冷门之一是塔尔诺布热格谢尔卡以1比0战胜卫冕冠军波兹南莱赫；谢尔卡参加的是波兰足球第四级别赛事——第三级联赛。

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16强参赛队

在波兰超级联赛俱乐部中，现任冠军戈尔尼克扎布热、琴斯托霍瓦拉库夫、普沃茨克维斯瓦和比亚韦斯托克雅盖隆已晋级16强。弗罗茨瓦夫弗罗茨瓦夫应在奥波莱对阵波兰甲级联赛球队奥德拉。

波兰甲级联赛球队涅切恰布鲁克-贝特特马利卡、霍茹夫鲁赫、赫罗布雷和华沙波洛尼亚也晋级下一阶段。波兰乙级联赛的文奇纳戈尔尼克、蒂黑GKS、克莱切夫索库乌和阿维亚晋级，而第四级别联赛将由谢尔卡和希罗达-维尔科波尔斯卡波洛尼亚代表。

16强对阵抽签定于周五12时30分举行。这一阶段的比赛计划于12月初进行，波兰杯决赛定于2027年5月2日在华沙PGE国家体育场举行。

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