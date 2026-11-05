印度板球队在新西兰奥克兰举行的单日国际赛系列赛首场比赛中，以5个三柱门的优势战胜新西兰队。维拉特·科利得到74分，成为伊登公园球场这场因雨多次中断的比赛中得分最高的球员，Dawn报道。

科利得到74分

由于下雨，印度队须按照缩短后的达克沃思-刘易斯规则得到143分，并在比赛结束前剩56球时达成目标。凭借这场胜利，印度队在五场比赛的系列赛中以1:0领先。

罗希特·夏尔马未得分出局后，科利在第一回合末上场。他在51球中击出13个四分球和1个六分球。科利用35球完成了个人第80个ODI半世纪。

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科利与队长舒布曼·吉尔联手取得113分的搭档得分。吉尔在56球中得到37分。比赛在第11回合、比分为54比1时因雨中断，之后在第12回合结束后再次中断。比赛恢复后，印度队需要在20个回合内得到79分。雅各布·达菲为新西兰队拿下3个三柱门。

新西兰得到185分

此前，印度队赢得掷币并选择先守场。比赛开始因短暂降雨推迟10分钟。新西兰队在第41回合以185分、全员出局结束本局比赛。

新西兰队得分最高的是蒂姆·赛弗特，得到38分。他替代了德文·康韦，后者周二训练时与马特·亨利相撞后遭受脑震荡。格伦·菲利普斯得到30分，达里尔·米切尔得到28分，布莱尔·蒂克纳在23球中得到34分。印度队方面，阿尔什迪普·辛格拿下4个三柱门，古尔努尔·布拉尔拿下3个。系列赛第二场比赛将于周六在惠灵顿举行。

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