在英国，NFL费城老鹰队四分卫杰伦·赫茨在小腿发现血栓后仍参加了一场比赛，随后被诊断为深静脉血栓形成以及双肺多处血栓。费城老鹰队表示，他可能将缺席本赛季剩余比赛。治疗包括服用抗凝药物，对其康复的预期积极，BBC Sport报道。

伦敦比赛前发现血栓

10月4日，在对阵洛杉矶公羊队的比赛中，另一名球员踩到了赫茨的左小腿。这名四分卫完成了比赛，并于10月8日向球队报告了问题。他在一周内进行了完整训练，并在周四和周五接受治疗。

10月10日，老鹰队抵达伦敦，当晚赫茨前往克利夫兰诊所就诊。超声检查发现其小腿静脉中有一个浅表血栓，但医生允许他在次日出场。10月11日，他在托特纳姆热刺球场打满了对阵杰克逊维尔美洲虎队的比赛，随后与球队搭乘返程航班。

在那场比赛中，赫茨传球推进220码，并送出一次达阵传球。杰克逊维尔美洲虎队以19:17获胜。

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复查改变诊断结果

10月14日，在每日治疗后，复查超声显示血栓发生了移动，赫茨被排除在下一场比赛之外。10月19日，老鹰队和该球员的经纪人在一份联合声明中表示，进一步检查发现了深静脉血栓形成和双侧肺栓塞。

NFL首席医疗官艾伦·希尔斯表示，联盟没有针对此类情况的单独程序，但称医务人员的行动“极其谨慎”，并对老鹰队处理这一情况的方式表示完全信任。NFL球员工会NFLPA最初呼吁进行全面调查，之后NFL和NFLPA表示，双方正在共同审查此事的相关情况。

NFL国际比赛

11月8日马德里下一场NFL国际比赛的当地医疗协调员尼科·米希奇医生指出，运动员中出现血栓的情况并不常见。他表示，在发现血栓后，有关身体活动、睡眠或长途飞行的决定均需个别作出。

赫茨的病例加大了对NFL国际比赛期间球员医疗保障的关注。本赛季，联盟将在美国境外举行创纪录的9场比赛。

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