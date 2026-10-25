匹兹堡钢人队在法国巴黎举行的首场NFL常规赛中以16比10击败新奥尔良圣徒队。匹兹堡四分卫阿隆·罗杰斯在本场比赛中以职业生涯达阵传球数超越佩顿·曼宁，升至联盟历史第三位。

罗杰斯的历史性传球

据天空体育新闻报道，罗杰斯在比赛上半场超越了曼宁保持的539次达阵传球纪录。他向近端锋达内尔·华盛顿送出一记4码传球，后者完成了NFL巴黎比赛历史上的首个达阵。

罗杰斯本场30传19中，推进212码并送出1次达阵传球。杰伦·沃伦在18次冲球中取得101码。DK·梅特卡夫接住2次传球，推进56码，其中包括一次为华盛顿达阵铺垫的51码接球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

比赛的决定性时刻

克里斯·博斯韦尔为匹兹堡命中全部3次任意球尝试。他的28码射门拿下NFL在巴黎历史上的首分，而第二节末的一记47码任意球让钢人队在半场前以13比10领先。

圣徒队四分卫泰勒·肖夫38传30中，推进278码，向德文·韦莱送出1次达阵传球，并在下半场被抄截。新奥尔良队曾有机会缩小分差，但丹尼尔·卡尔森在比赛还剩10分钟时未能命中一记52码任意球。获胜后，匹兹堡的战绩为5胜2负，圣徒队则为2胜5负。

在法兰西体育场举行的比赛吸引了78,488名观众。巴黎与墨尔本和里约热内卢一道，成为2026赛季NFL国际比赛的三个新增主办城市之一。

关注我们在