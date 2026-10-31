迈凯伦车手兰多·诺里斯在墨西哥墨西哥城举行的墨西哥城大奖赛第三次也是最后一次练习中跑出最快成绩，仅以0.001秒领先梅赛德斯车手基米·安东内利。天空体育报道。

杆位之争

法拉利车手夏尔·勒克莱尔在周五两次练习中均为最快，但周六他落后诺里斯和安东内利约十分之一秒。诺里斯的队友奥斯卡·皮亚斯特里排名第四。

红牛车手马克斯·维斯塔潘落后最快成绩0.351秒。这名荷兰车手无论排位赛结果如何都无法从杆位发车：他因在第二次练习中与小红牛车队的利亚姆·劳森发生碰撞，受到发车位后退一位的处罚。赛事干事称该事件不可接受，两名车手都承认这次碰撞没有必要且很笨拙。

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哈斯车队的替换

在最后一次练习前，哈斯车队用后备车手平川亮替换埃斯特班·奥康，直至本周末结束。车队没有解释这一决定的原因，但确认这名法国车手没有生病。

勒芒24小时耐力赛冠军平川亮在练习中排名第19位，比队友奥利弗·贝尔曼慢了六成秒。哈斯此前表示，奥康在为这支美国车队效力两年后将在赛季末离队，巴西车手拉斐尔·卡马拉将取代他。

如果安东内利在周日的比赛中至少获得第九名，他可以提前夺得世界冠军头衔。

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