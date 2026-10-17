莱吉亚战平克拉科维亚并保持不败——Interia Sport

在波兰克拉科夫，克拉科维亚在波兰足球超级联赛第11轮比赛中以1:1战平华沙莱吉亚。马雷克·帕普舒恩执教的球队在2026/27赛季的11场比赛中未尝败绩，据Interia Sport报道，仍是联赛中唯一保持不败的球队。

上半场进球

客队在第26分钟首开纪录。帕维乌·弗什奥韦克在右路接球后将球传向中路，米哈乌·舍夫奇克接球、摆脱盯防后，准确射向塞巴斯蒂安·马代伊斯基把守的球门。

克拉科维亚在中场休息前扳平比分。第44分钟，古斯塔夫·亨里克松将球传给拉塞·诺达斯，后者打出一记准确的远射。莱吉亚门将奥托·辛德里希未能扑出皮球，因此上半场以1:1结束。

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下半场的机会

下半场，主队试图取得领先。第49分钟，奥塔尔·卡卡巴泽射门，但皮球被拉法乌·奥古斯蒂尼亚克封堵。莱吉亚随后获得拉法乌·亚当斯基的机会，但这名前锋将球打高。

第81分钟，亚当斯基接博赫丹·维乌内克传球后射门，但马代伊斯基在门线上将球挡住。补时阶段，达米安·希曼斯基有机会为华沙球队绝杀取胜，但克拉科维亚门将及时扑出了他的射门。比赛最终以1:1结束。

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