在波兰，国家队自由人雅库布·波皮夫恰克表示，球员们在国际赛季结束后、俱乐部赛事开始前没有足够的休息时间。正如Interia Sport报道，这名排球运动员在接受波兰通讯社采访时谈到了此事。

波皮夫恰克表示，在经历大量比赛、情绪压力以及漫长的欧洲锦标赛后，他原本期待有三周假期，随后再有时间逐步恢复俱乐部比赛节奏。但据他评估，球员们几乎没有间歇地从一个紧张周期转入另一个周期。这名自由人指出，排球运动员不得不适应这样的赛程。

国家队成绩与俱乐部赛季开局

上赛季，由尼古拉·格尔比奇执教的波兰国家队赢得了国家联赛，并卫冕欧洲冠军。波皮夫恰克效力于阿卢龙CMC瓦尔塔·扎维尔切俱乐部，队中还有多名国家队足球运动员。

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来自扎维尔切的球队赛季开局不佳：首场比赛以0:3负于GKS卡托维兹，比分为24:26、23:25、22:25。随后，阿卢龙CMC瓦尔塔·扎维尔切在波兰超级杯比赛中以0:3不敌博甘卡LUK卢布林，各局比分为32:34、20:25、18:25。

球队正在为赛季做准备

波皮夫恰克解释说，许多球员实际上在国家队比赛结束后立即来到俱乐部。托马什·福尔纳尔和雅库布·科哈诺夫斯基也在赛季开始前加盟阿卢龙CMC瓦尔塔·扎维尔切。这名排球运动员指出，对手尤其希望击败这支被他称为“银河战舰”的球队。

球队以18:25、25:22、25:17、25:21战胜PGE华沙项目队后，队内情绪有所改善。波皮夫恰克强调，这一结果并不意味着球队已准备好应对所有挑战，但他相信，通过进一步努力，俱乐部将为赛季的关键阶段做好准备。

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