卢克·利特勒在德国多特蒙德举行的欧洲飞镖锦标赛首轮中以6:3击败威利·奥康纳。他打出6次180分的最高分，并晋级第二轮，将与内森·阿斯皮纳尔交手，据天空体育报道。

对阵阿斯皮纳尔的比赛

对于19岁的利特勒来说，欧洲锦标赛是赢得他在飞镖赛场前两年中尚未获得的唯一一项大型赛事冠军的机会。

在本次赛事前，利特勒自从在青年世界锦标赛意外失利后便没有参赛。休赛期间，他进行了训练并参加了几场表演赛。这名飞镖选手表示，他改变了握镖方式和投掷技术，因为他有很多时间备战。

利特勒表示，他最近在DartCounter应用程序中打出过九镖完结，并决定在新方法仍然有效的情况下继续采用它。下一场比赛中，他的对手将是以6:3击败克里斯托·雷耶斯的阿斯皮纳尔。

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范·格文出局

阿斯皮纳尔一度落后于雷耶斯，但随后连赢四局。在这波连胜中，他分别以134分、112分和90分的投掷结束回合。

四届欧洲锦标赛冠军迈克尔·范·格文也结束了本届赛事的征程。这名荷兰选手以3:6不敌同胞凯文·杜茨，杜茨将在第二轮对阵克日什托夫·拉塔伊斯基。

杰梅因·瓦蒂梅纳、约翰尼·克莱顿、马丁·辛德勒和乔什·洛克也晋级第二轮。下一阶段的全部16名选手将在周六比赛，利特勒与阿斯皮纳尔的对决安排在晚间时段。第二轮比赛将进行至10局获胜。

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