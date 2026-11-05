BBC Sport：LIV Golf失去融资后准备停止运营

在金融公司BC Partners Credit退出一项潜在融资协议后，LIV Golf正准备停止运营。据BBC Sport报道，该投资者曾考虑为名为LIV 2.0的新赛事模式提供最高3亿美元的融资，但决定不再推进这项交易。

重启尝试失败

在沙特阿拉伯公共投资基金PIF于4月停止支持LIV Golf后，对新投资者的需求随之出现。此后，该联赛于上个月申请破产保护。PIF提供了一笔贷款，为重组程序提供资金。

据BBC Sport报道，负责LIV 2.0的团队已获得共同投资者的承诺、高尔夫界的支持，以及约30名同意加入该项目的球员。其中包括大满贯冠军。与此同时，该媒体的消息人士指出，组织者未能及时达成必要的协议。

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案件听证会

该联赛必须证明获得足够的球员支持，才能在2027年继续运营。预计在周四的法庭听证会上，PIF将表示LIV 2.0提案不可行。

2022年加入LIV Golf的最知名球员之一李·韦斯特伍德周二表示，他没有收到关于新赛制的可接受提案。他说，LIV 2.0计划中仍有许多问题需要进一步完善。乔恩·拉姆和塞尔希奥·加西亚此前已经离开该项目。

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