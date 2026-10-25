在美国，高尔夫联赛LIV Golf在沙特阿拉伯主权基金宣布停止财务支持与该联赛根据Chapter 11程序申请破产之间，向七名高管支付了1560万美元。Korea Herald报道称，这一点可从提交给美国新泽西州破产法院的文件中看出。

向高管支付的款项

LIV Golf首席执行官斯科特·奥尼尔获得了最大一笔付款，为637.5万美元。6月24日，首席财务官大卫·菲利普斯获得337万美元，作为继续任职的报酬；首席法务官约翰·鲁齐奇获得260万美元。同一天，奥尼尔获得了637.5万美元。

奥尼尔还于2月13日获得了270万美元奖金。LIV Golf前首任首席执行官格雷格·诺曼于2025年1月离职，并于同年9月26日获得580万美元的和解款及360万美元奖金。

向球员付款及债权人索赔

法院材料还包含在申请破产前90天内向债权人支付的129笔款项的信息。在9月8日提交申请前的一年内，球员乔恩·拉姆获得了2600万美元。其他向运动员支付的款项包括：布赖森·德尚博近1390万美元、达斯汀·约翰逊1070万美元，以及卡梅隆·史密斯和巴巴·沃森各约250万美元。

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LIV Golf还面临两起有关未付服务费用的诉讼。加拿大Mobbi Systems Group就Any Shot, Any Time转播功能索赔超过100万美元，科罗拉多州公司Fresh Tape Media则就制作LIV Golf媒体日索赔120万美元。两家公司均被列入129名拥有无担保债权的债权人名单。

联赛重组

自该联赛于2022年6月启动以来，沙特阿拉伯主权基金已在LIV Golf上投入超过50亿美元。消息人士称，该基金对联赛的资助将在2026赛季后结束。BC Partners Credit承诺提供最多3亿美元，以支持LIV 2.0项目。

联赛的新版本计划举办至少10场赛事，重点发展团队高尔夫，个人赛事的奖金池将从2000万美元降至约900万美元。破产案听证会定于11月5日举行。

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