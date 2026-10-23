拉脱维亚公共媒体LSM决定不转播在塞内加尔达喀尔举行的夏季青年奥林匹克运动会开幕式和闭幕式，也不转播俄罗斯——侵略国——和白俄罗斯代表将以国旗参赛的其他赛事活动。LSM English报道。

达喀尔的赛事

夏季青年奥林匹克运动会将于2026年10月31日至11月13日在塞内加尔首都举行。拉脱维亚将派出18名运动员参加12个体育项目的比赛。

最初预计，来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员将以中立身份参赛——不使用国旗和国家象征。然而，爱沙尼亚公共广播公司ERR已获得国际奥林匹克委员会确认，两国都将以本国国旗参加本届运动会。

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对拉脱维亚运动员的报道

LSM表示，在俄罗斯发起的对乌克兰战争仍在持续、白俄罗斯支持俄罗斯侵略的情况下，将侵略国在国际体育赛事中的存在正常化是不可接受的。

该媒体将继续报道拉脱维亚参赛者的表现。11月2日至13日期间，LSM.lv、Replay.lv平台和LTV7电视频道将每天16时25分播出达喀尔青年奥林匹克运动会综述节目，介绍拉脱维亚运动员的成绩、他们参加的体育项目以及青少年体育的发展。

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