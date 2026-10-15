罗里·麦克罗伊在印度新德里的DP世界印度锦标赛首轮打出低于标准杆两杆的70杆。经历了因雷暴和闪电而部分中断的比赛日后，他并列第13位，落后领先者四杆。天空体育报道。

因恶劣天气暂停四小时

麦克罗伊从标准杆4杆的第10洞出发，并在该洞吞下柏忌。在完成前九洞之前，他在第13洞、第15洞和第18洞抓下小鸟，以34杆完成这九洞。该高尔夫球手在第二洞再添一只小鸟，但在第三洞吞下本轮第二个柏忌，最后六洞则全部保帕。

麦克罗伊进行后九洞时，因球场附近出现雷暴和闪电，比赛被暂停。参赛者在场外等待了四小时，赛事于当地时间16:00恢复。赛后，麦克罗伊表示，他总体上对自己的开局感到满意，不过他认为比赛恢复后本可以把握住更多机会。

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阶段性成绩

在已完成本轮的球员中，丹麦选手尼克拉斯·诺加德以66杆、低于标准杆6杆的成绩领跑阶段性排行榜。北爱尔兰选手汤姆·麦基宾位列低于标准杆5杆的球员集团；该集团还包括在迪拜竞赛排名第二的欧亨尼奥·查卡拉。

苏格兰选手斯科特·杰米森、尤恩·弗格森和鲍勃·麦金泰尔以68杆开启赛事。汤米·弗利特伍德以低于标准杆2杆完成本轮，与麦克罗伊相同：在自己最后的第九洞，他开球后球落入灌木丛，因此损失两杆。迪拜竞赛领头羊帕特里克·里德因延误而较晚开球，仅完成四洞，成绩高于标准杆2杆。最后四个组完全没有开始第一轮，该轮将在周五继续进行。

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