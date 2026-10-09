红牛车手马克斯·维斯塔潘夺得周六新加坡大奖赛冲刺赛的杆位。与此同时，赛事干事将审查冲刺排位赛第一阶段的一起事件：这名荷兰车手在黄旗区域超越了法拉利车手刘易斯·汉密尔顿，天空体育报道。

冲刺排位赛成绩

在排位赛最后一个阶段，维斯塔潘仅在比赛尾声完成了一圈快速圈，以略多于0.1秒的优势领先梅赛德斯车手乔治·拉塞尔。法拉利车手夏尔·勒克莱尔位列第三，他在第一次尝试后曾暂时领跑成绩表。

迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里和兰多·诺里斯分别获得第四和第五名。汉密尔顿以第六名完成排位赛，而积分榜领跑者基米·安东内利在另一辆梅赛德斯赛车中跑出第七快的成绩。

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黄旗事件

这起将由赛事干事审查的事件发生在SQ1，当时凯迪拉克车手塞尔希奥·佩雷斯撞上护栏，在赛道上留下碎片。该路段当时出示黄旗，在此类区域禁止超车。据天空体育报道，维斯塔潘通过无线电表示，他已让汉密尔顿重新超过自己。

由于计时系统出现问题，第二阶段排位赛的开始被推迟：SQ1最后几圈的部分成绩最初未被记录。在最终顺序得到确认后，比赛继续进行。

拉塞尔驾驶上一规格的梅赛德斯赛车获得第二名。据该媒体消息，他将在周日的正赛中执行发车位处罚。

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