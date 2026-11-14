马尔德拉确定了乌克兰队对阵北爱尔兰的首发阵容

乌克兰国家队教练组已选定与北爱尔兰队比赛的主力阵容，该场比赛是2026/27赛季国家联赛的常规赛。

北爱尔兰对阵乌克兰的比赛将于11月14日在贝尔法斯特举行。比赛将在“温莎公园”体育场进行。比赛将于基辅时间21:45鸣哨开球。

“蓝黄军团”主教练安德烈亚·马尔德拉信守承诺，继续信任里斯本“本菲卡”门将阿纳托利·特鲁宾。后防线将由效力于法国巴黎圣日耳曼的伊利亚·扎巴尔内、 日托米尔“波利西亚”队的中后卫埃杜阿尔德·萨拉皮、顿涅茨克“矿工”队队长尼古拉·马特维延科，以及利物浦“埃弗顿”队的维塔利·尼科连科。

中场将由阿列克谢·卡什丘克（“卡拉巴赫”）、“矿工”队的奥列格·奥切雷特科、英格兰“布伦特福德”队的 叶戈尔·亚尔莫柳克，以及本菲卡中场格奥尔基·苏达科夫。锋线将由达尼洛·西坎（安德莱赫特）和比雷埃夫斯奥林匹亚科斯前锋罗曼·亚雷姆丘克出战。

乌克兰国家队完整首发阵容：特鲁宾——扎巴尔内、萨拉皮伊、马特维延科、米科连科——卡什丘克、奥切雷特科、亚尔莫柳克、苏达科夫——西坎、亚雷姆丘克。

此前，乌克兰U-19国家队在2027年欧洲杯预选赛中爆冷战胜了意大利。

值得一提的是，布科维纳队在乌克兰超级联赛（UPL）的一场补赛中，以压倒性优势战胜了利维伊·贝雷格队。

此前，欧足联已为这场对乌克兰国家队而言颇具“福气”的国家联赛比赛指派了主裁判。

北爱尔兰 vs 乌克兰：国家联赛这场关键比赛的观看时间与地点。

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