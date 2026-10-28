在美国，前NBA后卫马利克·比斯利计划于12月9日就一宗与赌球有关的联邦贿赂和共谋案件认罪。他的律师史蒂夫·哈尼向ESPN和The Athletic透露了这一消息，据《日本时报》报道。

涉嫌操纵统计数据

纽约东区检察官办公室称，比斯利在至少四场比赛中故意影响自己在某些统计类别中的数据。调查人员认为，这本应让下注者在2023—2024赛季获利，当时这名篮球运动员效力于密尔沃基雄鹿队。

比斯利于6月被提出联邦指控。起初，他对所有罪名均不认罪。他被控在体育竞赛中行贿、共谋实施电信诈骗、共谋实施诚实服务诈骗以及共谋洗钱。

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调查人员的说法与球员生涯

根据起诉书，比斯利在职业生涯期间因下注输掉了数百万美元，并同意调整自己的比赛表现，以便其涉嫌同伙能够对他的统计数据下注。

比斯利在2016年NBA选秀首轮被丹佛掘金队选中。他在联盟效力九个赛季，先后为丹佛、明尼苏达森林狼、犹他爵士、洛杉矶湖人、密尔沃基雄鹿和底特律活塞出战578场，场均得到11.7分。他在NBA的收入接近6000万美元。同案被控的还有前NBA球员埃德·戴维斯，后者不认罪。

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