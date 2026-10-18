在英国布莱顿，曼城以3比2击败布莱顿，延续了在女子超级联赛中的全胜开局。安德烈·耶格勒茨的球队在前18分钟内取得3比0领先：肖梅开二度，尼亚姆·查尔斯则在夏季加盟后打进了自己为该俱乐部效力的首粒进球。据天空体育报道，上半场结束前，布莱顿凭借奥利维娅·加西亚和凯特琳·海斯的进球缩小了差距，但未能扳平比分。

切尔西对阵托特纳姆热刺攻入六球

曼城保持着对切尔西的两分领先优势，后者以6比2战胜托特纳姆热刺。索尼娅·邦帕斯托执教的球队中，劳伦·詹姆斯和埃莉·卡彭特各进两球。凭借玛蒂尔达·温贝里的一粒进球，托特纳姆热刺在半场前扳平比分，但切尔西在下半场九分钟内连进三球。

伦敦城雌狮以2比1击败埃弗顿。德尔菲娜·卡斯卡里诺和弗蕾娅·戈弗雷在上半场取得进球，而在比赛结束前20分钟，替补登场的霍莉·麦克纳马拉头球破门，重新带来了悬念。

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曼联、阿斯顿维拉和西汉姆联获胜

曼联以3比1击败排名垫底的查尔顿，在联赛取得三连胜后升至第五位。埃拉·图恩和安德烈娅·梅迪纳在前13分钟内进球，莉娅·戴维森扳回一球，尤利娅·齐吉奥蒂·奥尔梅在比赛进行半小时过后不久锁定最终比分。

阿斯顿维拉在对阵利物浦的比赛中完成逆转，以2比1取得赛季首胜。娜塔莉娅·拉莫斯早早进球后，维拉凭借查西蒂·格兰特的进球以及格蕾丝·菲斯克的乌龙球作出回应。另一场比赛中，凯莉·加戈打进全场唯一进球，西汉姆联以1比0击败水晶宫。

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