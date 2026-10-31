乌克兰足球超级联赛第11轮赛事：10月31日至11月2日的赛程与比赛结果
在乌克兰足球超级联赛中，第11轮的比赛将于10月31日（周六）继续进行。
当天将进行两场比赛，另有四场比赛定于周日和周一举行。
周六，各队将在两个城市展开角逐。两场比赛均定于13:00开球：
- “维雷斯”（里夫内）对阵“黑海人”（敖德萨）；
- “左岸”（基辅）对阵“布科维纳”（切尔诺夫策）。
11月1日（周日）同样在13:00，第11轮还将进行另外两场比赛：
- “科洛斯”（科瓦利夫卡）对阵“波利西亚”（日托米尔）；
- LNZ（切尔卡瑟）对阵“哈尔科夫”足球俱乐部。
本轮赛程将于11月2日（周一）的三场比赛中落下帷幕。其中两场比赛将于13:00开赛，另一场则于18:00开赛。
- “克里夫巴斯”（克里维里格）对阵“迪纳摩”（基辅）——13:00；
- “佐里亚”（卢甘斯克）对阵“埃皮中心”（卡缅涅茨-波多利斯基）——13:00；
- “卡尔帕蒂”（利沃夫）对阵“库德里夫卡”（切尔尼戈夫州）——18:00。
在第11轮的揭幕战中，顿涅茨克“矿工”队在“利沃夫竞技场”以2:0战胜了基辅“奥博隆”队。
此役过后，乌克兰超级联赛积分榜情况如下：
- “矿工”——28分；
- “波利西亚”——25分；
- “哈尔科夫”——21分；
- “迪纳摩”——19分；
- “喀尔巴阡” — 16分；
- LNZ — 15分；
- “佐里亚”——15；
- “科洛斯” — 11；
- “埃皮中心” — 9；
- “布科维纳” — 9；
- “维雷斯”——9；
- “左岸”——8；
- “奥博隆”——7；
- “黑海人”——6；
- “克里夫巴斯”——6；
- “库德里夫卡”——5分。
“顿涅茨克矿工”以28分继续领跑联赛。排名第二的是“波利西亚”（25分），第三名是“哈尔科夫”（21分）。
值得一提的是，顿涅茨克“矿工”在乌克兰超级联赛第9轮比赛中击败了“科洛斯”，进一步巩固了其在积分榜榜首的位置。乌克兰联赛新一轮的比赛仍在进行中。
顿涅茨克“矿工”队在乌克兰超级联赛第11轮比赛中以2:0战胜基辅“奥博隆”队。比赛在“利沃夫竞技场”举行。