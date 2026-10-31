在乌克兰足球超级联赛中，第11轮的比赛将于10月31日（周六）继续进行。

当天将进行两场比赛，另有四场比赛定于周日和周一举行。

周六，各队将在两个城市展开角逐。两场比赛均定于13:00开球：

“维雷斯”（里夫内）对阵“黑海人”（敖德萨）；

“左岸”（基辅）对阵“布科维纳”（切尔诺夫策）。

11月1日（周日）同样在13:00，第11轮还将进行另外两场比赛：

“科洛斯”（科瓦利夫卡）对阵“波利西亚”（日托米尔）；

LNZ（切尔卡瑟）对阵“哈尔科夫”足球俱乐部。

本轮赛程将于11月2日（周一）的三场比赛中落下帷幕。其中两场比赛将于13:00开赛，另一场则于18:00开赛。

“克里夫巴斯”（克里维里格）对阵“迪纳摩”（基辅）——13:00；

“佐里亚”（卢甘斯克）对阵“埃皮中心”（卡缅涅茨-波多利斯基）——13:00；

“卡尔帕蒂”（利沃夫）对阵“库德里夫卡”（切尔尼戈夫州）——18:00。

在第11轮的揭幕战中，顿涅茨克“矿工”队在“利沃夫竞技场”以2:0战胜了基辅“奥博隆”队。

此役过后，乌克兰超级联赛积分榜情况如下：

“矿工”——28分； “波利西亚”——25分； “哈尔科夫”——21分； “迪纳摩”——19分； “喀尔巴阡” — 16分； LNZ — 15分； “佐里亚”——15； “科洛斯” — 11； “埃皮中心” — 9； “布科维纳” — 9； “维雷斯”——9； “左岸”——8； “奥博隆”——7； “黑海人”——6； “克里夫巴斯”——6； “库德里夫卡”——5分。

“顿涅茨克矿工”以28分继续领跑联赛。排名第二的是“波利西亚”（25分），第三名是“哈尔科夫”（21分）。

值得一提的是，顿涅茨克“矿工”在乌克兰超级联赛第9轮比赛中击败了“科洛斯”，进一步巩固了其在积分榜榜首的位置。乌克兰联赛新一轮的比赛仍在进行中。

顿涅茨克“矿工”队在乌克兰超级联赛第11轮比赛中以2:0战胜基辅“奥博隆”队。比赛在“利沃夫竞技场”举行。

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