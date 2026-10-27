皇家马德里的法国足球运动员基利安·姆巴佩就有关中华人民共和国创始人毛泽东的评论道歉。三家大型中国公司宣布终止与该球员的合作，中国国家电视台则暂停转播西班牙足球联赛比赛。

据德国之声报道，争议发生在一段视频传播之后，姆巴佩在视频中谈到了一张带有自己形象的、他最喜欢的网络迷因。他说，自己的脸被叠加在“某个家伙”的身体上，而他认为此人是一名中国独裁者。该图像可能指的是毛泽东。

球员的道歉

姆巴佩表示，他的评论未经深思熟虑，他理解自己冒犯了中国以及世界各地华人社区的许多人。这名球员向所有受到其言论影响的人道歉，并强调自己无意如此，他尊重中国人民及其历史。

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公司和电视台的反应

东鹏、蒙牛和妙可蓝多宣布结束与姆巴佩的合作。在内容相近的声明中，这些公司表示反对“伤害民族感情”的言论和行为。

负责管理国家广播机构中央电视台的中国传媒集团也停止播放西甲比赛，并撤下了由姆巴佩出演的广告。西甲联赛就此事道歉，并指出该球员的言论是其个人立场，并不代表西班牙足球联赛的立场。中央电视台表示将考虑该球员的道歉，但也会评估他之后的行为。

毛泽东于1949年建立中华人民共和国，并领导该国直至1976年去世。在中华人民共和国，他仍是一位受尊敬的人物，而公开批评其遗产是一个政治敏感议题。

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