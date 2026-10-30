姆比利与阿尔瓦雷斯在利雅得之战前完成称重——BBC Sport

克里斯蒂安·姆比利和绍尔·阿尔瓦雷斯在超中量级WBC世界冠军头衔争夺战前完成称重，该场比赛将于周六在沙特阿拉伯利雅得举行。据BBC Sport报道，两名拳手的称重结果均为76公斤，随后进行了紧张但相互尊重的对视。

WBC冠军头衔之战

31岁的姆比利出生于喀麦隆、在加拿大训练，于1月获得WBC超中量级冠军身份。与36岁的墨西哥人阿尔瓦雷斯的比赛将是他首次卫冕。

姆比利在30场职业比赛中未尝败绩：取得29场胜利、1场平局，其中24场胜利为提前结束比赛。他表示，胜利将显著改变自己的人生，并称即将到来的比赛可能成为年度最佳拳赛。

对阿尔瓦雷斯而言，此次登台将是其职业生涯第69次出战。他于2005年10月29日开启职业生涯，此前曾在四个重量级别赢得冠军头衔。2025年9月，这位墨西哥拳手负于特伦斯·克劳福德，而周六的比赛将是他自2015年以来首次在不持有冠军头衔的情况下参赛。

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阿尔瓦雷斯表示，重新赢得冠军头衔对他很重要，并提及自己拥有21年的职业拳击经验。

利雅得的安全局势

据沙特通讯社报道，称重在沙特阿拉伯民防部门于一天前在利雅得上空拦截两枚弹道导弹后举行。碎片导致一名平民轻伤，另有一栋房屋和一辆汽车受损。

10月初，对利雅得哈立德国王国际机场的导弹袭击造成13人死亡、300多人受伤。在沙特阿拉伯与也门胡塞武装冲突的背景下，外界对举办该场比赛的安全性产生质疑，而机场出入受限也使参与者的出行更加困难。

与此同时，沙特阿拉伯的其他体育赛事，包括Six Kings Slam网球表演赛、2026年世界拉力锦标赛收官站以及2026年世界城市自行车锦标赛，均已取消。在当晚的联合主赛中，海梅·蒙吉亚将对阵尼基塔·宗，卫冕WBA超中量级冠军头衔；拉斐尔·埃斯皮诺萨将与里卡多·布兰东争夺WBO羽量级金腰带。

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