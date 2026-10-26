墨西哥将向萨尔瓦多派出由四名运动员组成的代表团，参加将于11月6日至8日举行的Cordillera Challenge山地超级马拉松赛。该队将由来自奇瓦瓦州的拉腊穆里原住民代表玛丽亚·洛雷娜·拉米雷斯·埃尔南德斯领衔，Mexico News Daily报道。

130公里山地路线

Cordillera Challenge是一项为期多日、全长130公里的赛事，累计爬升超过6300米。赛道将穿越萨尔瓦多的自然景点，包括科阿特佩克火山口湖、伊萨尔科火山和阿塔科火山，以及巴拉德圣地亚哥沿海沙嘴。

墨西哥跑者参赛是政府支持的一项计划的一部分，该计划旨在加强墨西哥与萨尔瓦多之间的体育和文化联系。México Imparable倡议负责人米尔娜·贝阿特丽斯·德拉克鲁斯也将出席活动。该倡议将体育人才培养与推广文化身份及提高墨西哥原住民的能见度相结合。

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关于拉腊穆里文化的展览

11月3日，由墨西哥大使馆赞助的摄影展“墨西哥——冠军之地”将在圣萨尔瓦多国家图书馆开幕。展览将展示拉腊穆里社区在山区的塔拉乌马拉山脉地区的日常生活、传统和文化遗产照片。

31岁的拉米雷斯·埃尔南德斯在2017年赢得80公里UltraTrail Cerro Rojo比赛后获得国际认可。当时，她穿着传统的huarache凉鞋，以7小时20分钟完成比赛。2025年，这名运动员获得了国家体育奖。

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