英国车手乔治·拉塞尔在墨西哥城大奖赛期间未履行赛后强制媒体义务后，梅赛德斯车队被罚款5000欧元。据天空体育报道，在队友基米·安东内利夺得2026年一级方程式世界冠军后，梅赛德斯因拉塞尔情绪状态严重不佳，免除了他与媒体交流的义务。

比赛进程

拉塞尔从第二位发车，但由于非自身原因造成的技术问题丢失了数个位置，并在第一圈跌至第六位。赛会干事认定他对与红牛车手伊萨克·哈贾尔的碰撞负有责任，并对其处以10秒罚时。最终，这位英国车手以第六名完赛。

安东内利以第三名完成比赛，并在20岁时成为一级方程式历史上最年轻的世界冠军。赛季还剩四站。离开赛道前，拉塞尔亲自祝贺这位意大利车手夺冠。

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梅赛德斯的立场

梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，他在比赛结束后看到拉塞尔非常沮丧。据他所说，墨西哥的比赛本可能成为这位英国车手的胜利之战，因为赛车具备足够的速度，但车队因能量供应问题在第一段直道让车手失望了。

国际汽车联合会因拉塞尔缺席媒体活动，对梅赛德斯处以5000欧元罚款。本站比赛后，他在车手积分榜上从第二位降至第四位：比赛冠军马克斯·维斯塔潘上升了两位，而以第二名完赛的刘易斯·汉密尔顿超过拉塞尔，并仍居第三位。拉塞尔应在巴西于周四与记者交流，地点是在定于11月6日至8日举行的圣保罗大奖赛之前。

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