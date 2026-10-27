奥斯陆市长呼吁挪威政府禁止俄罗斯人参加滑雪世界杯

奥斯陆市长安妮·林德布呼吁挪威政府取消对俄罗斯运动员的签证豁免，并禁止他们入境参加2026/2027赛季的霍尔门科伦站赛事禁止其入境。此举是对国际滑雪联合会（FIS）决定放宽要求、允许部分来自俄罗斯和白俄罗斯的运动员以所谓“中立”身份参赛的回应。

奥斯陆市长强调，只要俄罗斯继续对乌克兰发动血腥战争，国际滑雪联合会的决定就不应强制要求挪威当局向侵略国的代表发放入境许可。 挪威滑雪联合会完全支持市政府的立场，该联合会主席罗杰·芬约德重申，坚决拒绝让俄罗斯运动员参加在挪威举行的国际比赛。

来源：NRK。

此前，国际滑雪联合会（FIS）理事会曾允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加国际比赛，但同时对他们设定了一系列条件和限制。

国际举重联合会（IWF）决定于2030年在莫斯科举办成人世界锦标赛。 这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，国际奥林匹克运动项目联合会首次授予俄罗斯举办成人世界锦标赛的权利。

国际篮球联合会（FIBA）取消了对俄罗斯和白俄罗斯代表的个人限制。现在，来自这些国家的球员、教练、裁判和其他官员均可参加FIBA的比赛。 与此同时，关于俄罗斯和白俄罗斯国家队及俱乐部回归的问题，该联合会目前仍留待进一步审议。

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