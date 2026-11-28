乌克兰冬季两项运动员亚历山德拉·梅尔库什娜在康蒂奥拉赫蒂世界杯分站赛的混合个人接力赛结束后，动情地讲述了她所说的多年来在队内所面临的心理压力和屈辱。

这位运动员表示，对她比赛成绩的负面态度自青少年时期起就如影随形，且在不同教练执教期间屡屡重演。

梅尔库什娜称，她多次被指责其成就不值一提，且有关她及其家人的侮辱性言论也被广泛传播。

这位冬季两项运动员强调，目前队内的氛围妨碍她专注于体育训练并充分发挥水平。她表示，如果这样能让她避免内部冲突，她准备转战IBU杯级别赛事。

梅尔库什娜强调，她无意卷入团队争端或争夺国家队席位，只希望在平静的环境中训练、参赛并取得佳绩。

乌克兰冬季两项运动员亚历山德拉·梅尔库什娜在德国阿尔贝举行的世界锦标赛青年组短距离赛中获得第四名。

乌克兰冬季两项运动员阿纳斯塔西娅·梅尔库什娜在挪威舒申举行的2026年欧洲锦标赛首日比赛中，夺得了15公里个人赛冠军。

此前，乌克兰国家队在国际冬季两项联盟（IBU）杯混合接力赛中表现不俗，在世界顶尖队伍中位列第七。

代表我国出战的选手包括博格丹·齐姆巴尔、博格丹·博尔科夫斯基、安娜·克里沃诺斯和阿纳斯塔西娅·梅尔库什娜。

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