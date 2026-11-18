莱昂内尔·梅西打算要求阿根廷足协（AFA）停止对其姓名的商业利用。此举与该组织卷入的财务丑闻有关。

据该媒体报道，梅西的法律团队已聘请专家起草一份正式文件，其中将阐明相关要求。

此前，这位前锋曾宣布结束代表阿根廷国家队的职业生涯。

现年39岁的莱昂内尔·梅西自2023年起效力于美国俱乐部“迈阿密国际”，该队征战北美职业足球大联盟（MLS）。

这位足球运动员在国际赛场上成就斐然。他是2022年世界杯冠军， 两届世界杯亚军（2014年和2026年）、2008年奥运会冠军以及两届美洲杯冠军（2021年和2024年）。

梅西代表阿根廷国家队出场208次，攻入126球。此外，这位前锋还参加了六届世界杯。

据《马卡报》报道。

值得一提的是，阿根廷足球运动员莱昂内尔·梅西于10月23日在西班牙奥维耶多荣获2026年度阿斯图里亚斯公主体育奖。他成为首位单独获得该奖项的足球运动员。

效力于美国“迈阿密国际”队的阿根廷前锋莱昂内尔·梅西，成为首位连续两个赛季获得MLS“金靴奖”的足球运动员。 在2026年常规赛中，他在31场比赛中攻入26球，荣登联赛射手榜榜首。该奖项于常规赛最后一天揭晓。

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