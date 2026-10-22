梅西将出席阿斯图里亚斯公主体育奖颁奖典礼

“迈阿密国际”球星莱昂内尔·梅西受邀出席西班牙国王菲利普六世和王后莱蒂齐亚参加的官方活动。 这位阿根廷球星将出席在西班牙奥维耶多市举行的阿斯图里亚斯公主体育奖颁奖典礼。

10月22日（星期四），梅西将出席与菲利普六世国王和莱蒂西亚王后共进的正式晚宴。此次活动是阿斯图里亚斯公主奖颁奖系列活动的一部分。

当天，这位足球运动员还将在奥维耶多体育宫与中小学生、大学生及球迷们见面。

10月23日（周五），这位阿根廷球星将出席王室举行的正式招待会，随后参加阿斯图里亚斯公主奖体育类奖项的颁奖典礼。

据《马卡报》报道，当天晚上梅西将启程前往纽约，以便赶上“迈阿密国际”队的下一场比赛。对阵“纽约红牛”队的比赛定于10月24日举行。

莱昂内尔·梅西曾八次荣膺“金球奖”，并四次夺得欧冠冠军。这位阿根廷前锋还曾随国家队斩获多项国际赛事奖杯。

这位球员最重要的成就包括：

随阿根廷 国家队夺得2022年世界杯冠军 ；

两届美洲杯冠军 ——分别于2021年和2024年 夺冠 ；

2008年奥运会金牌，梅西当时作为阿根廷奥运代表队的一员夺得该奖牌。

这位球员参加奥维耶多相关活动的时间将安排在俱乐部赛季的比赛间隙，因为10月24日，“国际迈阿密”队将迎战“纽约红牛”队。

据《马卡报》报道。

值得一提的是，莱昂内尔·梅西在美国“国际迈阿密”客场对阵“亚特兰大联”的比赛中梅开二度。该场比赛最终以迈阿密队3:1获胜告终。

在巴黎共和国广场附近发生的骚乱中，一名身份不明的人盗走了印有莱昂内尔·梅西签名的“巴塞罗那”足球俱乐部球衣，以及这位阿根廷球员的队长袖标。

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