基辅“迪纳摩”中场球员尼古拉·沙帕伦科就球队在乌克兰杯1/8决赛中以0:3负于顿涅茨克“矿工”一事发表了评论。 这位球员承认，基辅队未能打出应有的水平，而塔拉斯·米哈夫卡在上半场被红牌罚下，使局面变得更加艰难。

这位中场球员指出，输球后全队正处于情绪低落的状态。据他所说，球员们尤其为自己在球迷面前在场上展现出的表现感到懊悔。

“当然，情绪是消极的。对于今天在球迷面前的表现，我们感到特别羞愧。下一场比赛很快就要到来，希望我们能重振旗鼓。

我们执行了训练中演练的内容，在场上贯彻了教练组制定的战术思路，但之后发生了什么，大家也看到了。在有人被罚下后，我们重新调整比赛节奏就变得困难得多，”沙帕伦科说道。

据这位中场球员介绍，塔拉斯·米哈夫科在上半场被红牌罚下，迫使“迪纳摩”调整战术，也使得教练组最初的计划难以执行。

沙帕伦科还特别提到了上半场结束前丢的那粒球。在他看来，中场休息后基辅队本有机会发起反击，却未能妥善把握这些机会。

“上半场结束前失球确实令人懊恼。但我们在下半场发动反击的条件很好，本应更好地控球，并更有效地把握住自己的机会，”这位球员强调道。

在以0:3负于“矿工”队后，“迪纳摩”队在乌克兰杯1/8决赛阶段便遭淘汰。

尼古拉·沙帕伦科表示希望球队能在下一场比赛中扭转局面，并在球迷面前挽回颜面。

沙帕连科在接受“迪纳摩”官网采访时谈到了这一点。

10月27日，顿涅茨克“矿工”队在乌克兰杯1/8决赛中以3:0战胜基辅“迪纳摩”队。 本场比赛的转折点出现在第30分钟，基辅队后卫塔拉斯·米哈夫卡被红牌罚下。

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