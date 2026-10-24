尽管中东局势紧张，且部分车手对安全表示担忧，MotoGP仍将卡塔尔大奖赛保留在本赛季赛程中。卡塔尔卢赛尔国际赛道的比赛原定于4月举行，因地区冲突而延期后，现定于11月6日至8日举行，作为赛季第20站。正如TimesLIVE报道，比赛筹备工作仍在继续，所有参与者的安全与福祉被称为首要优先事项。

亚历克斯·马尔克斯的担忧

格雷西尼车队车手亚历克斯·马尔克斯在澳大利亚大奖赛前表示，在不稳定的局势下，他怀疑是否能够完全保证安全。他说，局势每天都在变化，并且看起来愈发糟糕。

马尔克斯指出，锦标赛方面保证局势处于控制之中，但他认为情况过于复杂，而且可能在一天内发生重大变化。他呼吁组织者在决定是否举办这一分站赛前再等待几天。这位车手还强调，多纳体育必须照顾前往卡塔尔人员的健康。

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锦标赛领跑者的立场

MotoGP积分榜领跑者、效力于阿普利亚的豪尔赫·马丁表示，他希望在卡塔尔参赛，并信任锦标赛管理层的决定。在菲利普岛赛道一站前，在赛季22轮中的17轮过后，他以两分领先杜卡迪的卫冕冠军马克·马尔克斯。

马丁表示，如果组织者决定举办比赛，这将意味着为参与者提供了安全保障。在地区紧张局势背景下，本月早些时候，沙特阿拉伯取消了多项体育赛事，包括Saudi International高尔夫锦标赛、城市自行车世界锦标赛和FIFA-e世界杯。自2004年首次举办以来，卡塔尔大奖赛几乎持续不断地列入MotoGP赛程；唯一的中断是在2020年，比赛因COVID-19疫情被取消。

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