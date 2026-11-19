2026年11月18日，乌克兰足球运动员米哈伊洛·穆德里克首次谈及那起导致他近两年无法参加职业比赛的兴奋剂丑闻。 在接受德米特里·戈登采访时，他表示，这种被禁用的米尔德尼翁可能是在他效力乌克兰国家队期间进入其体内的。 这位足球运动员还指责乌克兰足球协会（UAF）在球队管理方面存在疏漏，且在调查期间未给予任何支持。

这些言论重新引发了人们对该案的关注，该案于2026年夏天以一个出人意料的裁决告终。 1月，穆德里克被处以四年禁赛，但到了7月31日，英格兰足球协会（FA）便允许他重返赛场。 原因在于反兴奋剂标准的变更，以及在世界反兴奋剂机构（WADA）参与下达成的协议。

与此同时，官方文件显示，该球员已承认违反反兴奋剂规定的事实。因此，禁赛期的结束并不意味着他已获得完全的法律赦免。

UA.News将详细报道米哈伊洛·穆德里克兴奋剂事件的来龙去脉，包括球员本人及乌克兰足协（UAF）代表的声明、四年禁赛期为何被缩短，以及哪些问题仍悬而未决。

米哈伊洛·穆德里克指责乌克兰国家队和乌克兰足协卷入兴奋剂丑闻

在接受德米特里·戈登采访时，米哈伊洛·穆德里克表示，在收到药检呈阳性的通知之前，他从未听说过梅尔多尼这种药物，也不清楚这种禁药是如何进入他体内的。

据穆德里克称，这可能发生在他随乌克兰国家队集训期间。他解释说，当时他前往乌克兰纯粹是为了应征入伍参加国家队集训。 此外，这位足球运动员还指出，美尔多尼在东欧地区较为普遍，因此他将体内出现该物质一事直接归因于在国家队集训期间。

当记者直接问及他是否指责国家队管理层时，穆德里克回答：“是的，正是如此。”

这位球员的主要投诉涉及球员所服用药物的安全性和监管问题。穆德里克将国家队的运作与欧洲大型俱乐部进行了对比，在后者出征客场时，会有专门的工作人员负责管理球员的接触权限、住宿安排及日常生活。

这位乌克兰球员认为，国家队缺乏应有的监管体系。他还透露，国家队营养师大约每两天会给球员们送来装有药片的小杯子，要求他们服用。 据穆德里克称，比赛前夕并没有这种做法。

这位球员认为，在这种情况下，禁用物质进入体内的途径可能有很多。 不过，他并未断言营养师提供的药片中含有梅尔多尼，也未指名道姓指出可能与该事件有关的具体人员。

此外，穆德里克还批评了乌克兰足球协会在兴奋剂调查启动后的应对措施。他表示，乌克兰足协领导层虽然表面上表现出协助的意愿，但实际支持力度却远远不够。 这位足球运动员声称，足协并未协助查明梅尔多尼如何进入其体内的具体情况，且担心因国家队管理上的疏漏而可能承担责任。

另一项指控涉及机密信息可能被泄露。穆德里克透露，在调查初期，他的律师曾通过电子邮件与乌克兰足协代表进行过通信。 随后，部分通信内容被公开，该球员的团队被迫自行设法限制其传播。他将这种情况称为不专业的表现。

与此同时，穆德里克并未公开提供证据证明究竟是谁泄露了这些通信内容。在采访中，德米特里·戈登还询问了这位球员是否曾得到乌克兰足协主席安德烈·舍甫琴科的个人支持。 穆德里克证实，在兴奋剂丑闻爆发后，舍甫琴科曾与他联系过，但他表示，交谈仅限于询问近况。

谈及精神支持时，这位球员表示：“我不记得有过这种支持。”

穆德里克兴奋剂事件时间线：从药检呈阳性到四年禁赛

米哈伊尔·穆德里克的兴奋剂事件始于2024年秋季，当时他效力于伦敦“切尔西”俱乐部，并定期入选乌克兰国家队。 根据英格兰足总（FA）的官方声明，该球员于2024年10月22日在赛外兴奋剂检查中被检测出阳性。检测结果显示其体内含有低浓度的梅尔多尼。

10月，穆德里克确实代表国家队出战。10月11日，他在波兹南对阵格鲁吉亚的比赛中打入制胜球；10月14日，他又在弗罗茨瓦夫对阵捷克的比赛中出场。

因此，若要核查这位球员关于可能是在随国家队集训期间误服该药物的说法，首先需要调查10月集训期间的具体情况。11月的比赛是在药检呈阳性之后才举行的。

2024年12月4日，英格兰足总（FA）向穆德里克通报了检测结果，并暂时禁止他参加足球比赛。该事件于12月17日通过切尔西俱乐部发布的官方声明公之于众。 当时俱乐部证实，该球员坚决否认曾故意使用禁药。穆德里克本人称检测呈阳性的消息令他大为震惊，并表示希望不久后能重返赛场。

2025年5月23日，英足总根据反兴奋剂条例的两项条款对该球员提出了正式指控。指控涉及样本中存在禁用物质，以及使用或试图使用该物质的行为。 2026年1月，独立纪律委员会举行了听证会，并判处穆德里克禁赛四年。

该球员向位于洛桑的体育仲裁法庭（CAS）提起了上诉。上诉于2月25日提交，尽管该处罚消息直到后来才被公开。 2026年7月30日，英格兰足总与穆德里克的代表在世界反兴奋剂机构（WADA）的协调下达成协议。次日，英格兰足总正式宣布，该球员已解除禁赛，可以重返赛场。

安德烈·舍甫琴科、谢尔盖·雷布罗夫及乌克兰足协（UAF）如何评论穆德里克的兴奋剂丑闻

米哈伊尔·穆德里克在2026年11月的声明，与乌克兰足球协会代表此前对该事件的描述存在显著差异。

早在2024年12月20日，时任乌克兰国家队主教练谢尔盖·雷布罗夫就表示，在药检呈阳性消息传出后，他曾与该球员进行过沟通。 雷布罗夫强调，穆德里克是国家队的重要球员，并承诺给予支持。这位主帅表示，教练组将全力为该球员争取权益，并希望处罚能降至最低。

2025年2月11日，乌克兰足协主席安德烈·舍甫琴科首次就此事发表评论。 他证实，足协已收到穆德里克法律团队的询问，并与其进行了信函往来。舍甫琴科强调：“我们都相信穆德里克是清白的。”

乌克兰足协主席还表示，他不认为这起兴奋剂事件会终结该球员在“切尔西”的职业生涯。他预计穆德里克将重返赛场，尽管无法给出具体时间。

2025年9月，乌克兰足协代表向BBC Sport记者发表了评论。该协会强调，其并非英国足球管理机构正在进行的纪律处分程序的当事人。 乌克兰足协表示，无论是英格兰足总（FA）还是世界反兴奋剂机构（WADA），均未就该案向其发出正式查询。与此同时，该协会一直与穆德里克的律师保持联系，并提供了必要的信息。

此外，乌克兰足协代表否认其官员、员工、医生和教练与该兴奋剂案件有关。他们以保密要求为由，未提供更详细的解释。

2026年5月27日，在穆德里克已被处以四年禁赛处罚后，又发表了一份重要声明。舍甫琴科重申，乌克兰足协并非该事件的当事方。 据他称，足协已回复了该球员律师的所有来函，并提供了所能收集到的最大范围的信息。

乌克兰足协主席还表示，希望国际体育仲裁法庭（CAS）能作出公正裁决，并缩短禁赛期限。 因此，在2024年至2026年期间，足协领导层始终表示支持穆德里克。然而，乌克兰足协并未承认自身对其体内出现禁用物质负有责任。

什么是美尔多尼，穆德里克为何被禁赛四年

美尔多尼（Meldonium）是一种药品，商品名为“米尔多纳特”（Mildronate）。它用于治疗某些心血管疾病。

世界反兴奋剂机构（WADA）于2015年将美尔多尼姆纳入监测计划，并自2016年1月1日起将其列入禁用物质清单。 该禁令同时适用于赛内和赛外时期。也就是说，无论运动员是否在比赛后接受检测，一旦检测结果呈阳性，都可能面临纪律处分。

在穆德里克一案中，足总（FA）在2024年10月22日的样本中检测出了低浓度的美尔多尼。 重要的是，反兴奋剂体系规定，运动员对其体内检测出的禁用物质负有责任。要认定违规行为，并不一定需要证明其存在为获得竞技优势而故意使用禁药的意图。

与此同时，药物意外摄入、膳食补充剂污染或第三方干预等因素，可能会影响对过错程度的认定及处罚的严厉程度。不过，此类情况必须通过证据予以证实。

2026年1月，英足总独立纪律委员会认定穆德里克违反了反兴奋剂规定，并对其处以四年禁赛处罚。

穆德里克是如何成功缩短四年禁赛期的

关于米哈伊尔·穆德里克案的关键裁决于2026年7月30日作出。英格兰足球协会表示，已与世界反兴奋剂机构（WADA）达成协议，对该案进行了和解处理。

一个重要因素是技术文件TD2027MRL的修订，该文件规定了实验室必须报告分析结果的特定禁用物质最低浓度阈值。

英足总指出，根据更新后的技术要求，穆德里克样本中检测出的美尔多尼浓度本不会导致违反反兴奋剂规则的报告。

然而，新标准不具有追溯效力。因此，它们无法自动推翻根据先前规则进行的分析结果。 最终，FA、穆德里克的代表以及世界反兴奋剂机构（WADA）援引了《世界反兴奋剂条例》第10.8.2条规定的案件解决机制。

该机制允许运动员承认违规事实，并接受与反兴奋剂机构协商达成的处罚。在特定情况下，这可以缩短禁赛期限。

就穆德里克一案而言，处罚期限已调整为他已服完的禁赛期。英国反兴奋剂机构（UK Anti-Doping）的登记册中，有关于该名足球运动员涉及米尔德尼奥姆（meldonium）案件的相应记录，该案件此前已由英足总（FA）审理。 虽然运动员姓名被隐去，但日期和案情与英格兰足总的官方公告一致。

登记册中记载的处罚期限为21个月零1周——自2024年10月22日起至2026年7月30日止（含首尾两日）。

因此，穆德里克重返足坛并非因为所有指控均被完全撤销。他承认违反了反兴奋剂规定，但双方将处罚期限缩短至其已服完的刑期。

穆德里克在兴奋剂事件上花费了多少，又是如何重返绿茵场的

这起兴奋剂事件对米哈伊洛·穆德里克不仅产生了体育层面的影响，还带来了经济上的后果。在接受《戈登》杂志采访时，这位足球运动员透露，法律辩护、个人训练以及保持体能都耗费了巨额开支。

据他所述，律师服务费用高达数百万英镑。穆德里克并未透露确切金额。在禁赛期间，他不得不自行安排训练，租用足球场，并聘请私人教练。 与此同时，据这位球员称，“切尔西”俱乐部仍继续向他支付薪水。

案件结案后，穆德里克将禁赛期称为其职业生涯中最艰难的阶段。他还强调，自己从未故意使用过禁药。

2026年8月，这位乌克兰球员重返切尔西训练，并于9月初以租借身份转会至托特纳姆热刺。9月5日，他时隔近两年首次出战正式比赛。 在对阵“诺丁汉森林”的比赛中，穆德里克于第75分钟替补登场。

然而不久后，他因踝关节受伤，再次缺席了多场比赛。

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